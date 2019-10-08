العراق.. مقتل 7 من "داعش" بعملية أمنية شمالي البلاد

العراق/حسين الأمير/ألأناضول

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأن 7 من عناصر تنظيم "داعش" بينهم قيادي، قتلوا في عملية عسكرية، بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقال النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، للأناضول، إن "قوات مكافحة الإرهاب وبدعم من الطيران الحربي للتحالف الدولي، نفذا عملية عسكرية بأطراف قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك (شمال) بناءً على معلومات استخبارية ضم معاقل داعش".

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وأوضح العبيدي أن العملية العسكرية أسفرت عن "مقتل 7 من عناصر داعش بينهم قيادي، إلى جانب تدمير موقعين يستخدمهما عناصر التنظيم كمخازن للاسلحة ومقار للاجتماعات".

وبدأ تنظيم"داعش" مؤخرا شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك(شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.