البرلمان التركي يمدد تفويض العمليات العسكرية بسوريا والعراق

أنقرة/ الخليج 365

صادق البرلمان التركي، على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام.

وخلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان، الثلاثاء، جرى تمديد التفويض لمدة عام اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وقدّمت الرئاسة التركية، الإثنين، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق.

يأتي ذلك على خلفية استمرار الصراعات الحاصلة في المناطق المجاورة للحدود الجنوبية لتركيا، والتي تهدد الأمن القومي للبلاد.

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وأكدت المذكرة التي تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي العراقية واستقرارها.

وشددت المذكرة على أن تنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كا كا" و"ي ب ك" في سوريا والعراق، تواصل تهديد الأمن القومي التركي، وتستمر في فعالياتها الإرهابية ضد تركيا.

وأشارت المذكرة إلى مواصلة تركيا جهودها لانشاء منطقة آمنة على حدودها شرق الفرات بسوريا، في ضوء المقتضيات المشروعة لأمنها القومي.

كما لفتت المذكرة إلى قطع شوط هام في الجهود التي تبذلها تركيا مع الدول المعنية الأخرى، للوصول إلى سلام وحل دائم في سوريا، على أرضية اتفاق وقف اطلاق النار الذي بدأ مع مسار أستانا.

وأشارت في هذا الإطار إلى تحمل تركيا مسؤوليات لإنهاء الأنشطة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا، وارساء الطمأنينة والسلام والأمن فيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.