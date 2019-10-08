غروس يقترب من الأتحاد ويطالب بمغادرة فيلانويفا

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – سلمان العوفي : اقترب نادي الاتحاد من التعاقد مع مدرب الأهلي السابق ونادي الزمالك المصري.

وبدات إدارة نادي مفاوضات المدرب غروس من بعد تعثر الاتحاد امام الحزم الاسبوع الماضي وانتهت بنجاح امس بعدمارسل موافقته المدرب لي تدرب نادي الاتحاد ومن المتوقع ان يصل جده بداية الاسبوع القادم وطالب غروس بمحترفين افارقه ووعد إدارة نادي بتغير وضع النادي للأفضل وطالب المدرب بالغاء التعاقد مع كل من فيلانويفا والمدافع المخضرم مروان داكوستا بسب الاصابه الذي تعرض لها في كاس امم افريقيا وحاجة الفريق الماسه للتعاقد مع مدافع اجنبي ومن المتوقع الاعلان عن اقالة سييرا عبر المركز الاعلامي بنادي الاتحاد خلال الأيام القليله المقبله وبعد اختلاف وجد وجذب بين مجلس الإدارة اتفقو امس على انهاء عقد المدرب وحاليا تجهز ادارة الاتحاد تأشيرات دخول المدرب غروس للسعوديه وطالبت جماهير نادي الاتحاد بالمدرب غروس كثيرا بي مواقع التواصل الاجتماعي.

واكد مصدر مطلع ان إدارة نادي الاتحاد اقترب من عدة صفقات محليه واخرى اجنبيه ومن المتوقع ان تصل لخمس صفقات 2 اجنبيه و3 محليه ويرغب أنمار الحايلي بتحسين صورة الفريق من اجل المنافسه علي كاس الملك بكل قوه والذي خسره الفريق العام الماضي من التعاون.