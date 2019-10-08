وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية الصحية والإدارية للسعوديين ولغير السعوديين؛ للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضح أن الوظائف بالمسميات الآتية: «اختصاصي- التصوير بالرنين المغناطيسي، مسجل حالات أورام مساعد، مساعد خدمات الطعام، كبير المحققين، طبيب متخصص- أشعة البطن، مشرف قسم خدمات الطعام، فني سجلات طبية».

وأشار إلى أن التقديم متاح حاليًا ومستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2019م، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــا .