- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت النيابة العامة، عن العقوبات المقرّرة لجرائم الاختلاس والتبديد والتفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانة، والتي تُعد من الجرائم المحظورة.
وتصل العقوبة لمرتكبي تلك الجرائم المحظورة إلى السجن لمدة 10 سنوات، أو دفع غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي رقم 43 لحماية نزاهة الوظيفة العامة.
كما أشارت إلى أن تلك الجرائم تنهض بتوافر مظاهر العدوان على المال العام من موظف عام أيا كانت وظيفته، وذلك حال تسلمه هذا المال بسبب وظيفته تسلماً مادياً أو حكمياً.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة : هذه عقوبات جرائم الاختلاس والتفريط في المال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.