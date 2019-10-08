البروق تضيء سماء الباحة وتخطف الأنظار

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – مشعل الزهراني : التقطت عدسة “فارس خضران العويفي الزهراني” مجموعة من صور البروق التي أضائت سماء منطقة الباحة مساء الاثنين ، فشكل وميض البرق بتشكيلاته المختلفة منظراً بديعاً تحكي قدرة الخالق سبحانه وتعالى. انشر الخبر :

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