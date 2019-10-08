شكرا لقرائتكم خبر عن جولة من الرياض إلى الطائف براً.. نائب وزير النقل يتفقد جودة الطريق والخدمات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفقد نائب وزير النقل، المهندس بدر الدلامي، صباح اليوم الثلاثاء، الطريق السريع الرابط بين الرياض والطائف براً، والذي يتجاوز طوله 700 كيلو متر، للاطلاع على جودة الطريق والخدمات الواقعة عليه.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الجولة تأتي ضمن عدة جولات ميدانية، يتفقد من خلالها سير العمل ويقف على جاهزية المنظومة للاطمئنان على سير الأعمال وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل.

وتهدف هذه الجولة التفقدية إلى رفع مستوى الخدمة والجودة والسلامة على الطرق السريعة في المملكة.

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