الان تتابع وفاة الفنان المصري #طلعت_زكريا بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توفي الفنان طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى حتى وافته المنية اليوم الثلاثاء.
ونعت نقابة المهن المتمثيلية المصرية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، الفنان الراحل طلعت زكريا قائلة: “البقاء لله، تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزا من رموز الفن المصري، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.
يشار إلى أن الفنان المصري طلعت زكريا ولد في 29 مارس 1960، بالإسكندرية، وشارك في بطولة عدد من الأفلام من بينها “حاحا وتفاحة، وأبو علي، وسيد العاطفي، وحليمو أسطورة الشواطئ، طباخ الريس” وغيرها، كما قدم للمسرح مجموعة من الأعمال منها “دوري مي فاصوليا، وبابا جاب موز” وغيرها.
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