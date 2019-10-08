أرشيف الدفاع الإسرائيلية: تقرير أطاح ببلادنا في حرب أكتوبر 73 

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن هناك تقريرا للمخابرات الإسرائيلية نشر قبل يوم واحد من اندلاع حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، تسبب في وقوع مفاجأة كبيرة للجيش الإسرائيلي.

© AP Photo / Ahmed Tayeb

ونشرت الصحيفة العبرية صورة زنكوغرافية لتقرير المخابرات الإسرائيلية في اليوم الخامس من أكتوبر للعام نفسه، والذي يوضح أن نسب الحرب بين مصر وإسرائيل تبدو منخفضة.

وأوضح الأرشيف الإسرائيلي أنه لا توجد تغييرات واضحة على الجبهة المصرية، وبأن تقييم الاستخبارات الإسرائيلية يبين أن الحرب مع مصر تكاد تكون بنسب منخفضة، وأن نية الجيش المصري للحرب ضئيلة.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الإسرائيليين (سياسيون وعسكريون) تخوفوا من مجئ نهاية دولتهم، على خلفية مفاجأة الجيش المصري واقتحام خط "بارليف"، ودخول الضفة الشرقية لقناة السويس، واستعادة شبه جزيرة سيناء.

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ونقلت الصحيفة العبرية عن أرشيف الجيش الإسرائيلي، بلسان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال ديفيد أليعازر، أن بلاده "تخشى من الانسحاب وترك السلاح"، وبأن كل التقارير السابقة ليوم السادس من أكتوبر كانت تشير إلى انخفاض احتمالات اندلاع حرب بين مصر وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن القادة العسكريين حاولوا شحذ همم جنودهم وضباطهم في أرض المعركة، بعد خسارتهم أمام الجيش المصري بالقول:

إن هذه المعركة من أجل أرض إسرائيل.

وأكدت الصحيفة العبرية أن أرشيف الجيش الإسرائيلي يؤكد أن موشيه دايان، وزير الدفاع إبان الحرب، تخوف وبقوة، من فناء دولته، وبقائها دون سلاح أو دون من يدافع عنها، ودون طائرات ودبابات، وخشي من أن يحيط العرب بإسرائيل من كل جانب.