"ليست الحل المباشر لمشكلة سد النهضة"... مشروع مصري تنفذه الهيئة العربية للتصنيع

قال العميد مهندس إيهاب النجار، مسؤول التسويق الحربي في الهيئة، لـ"سبوتنيك"، إن محطات التحلية تهدف للتنمية في مصر، مشيرا إلى أن هذا الفكر يمتد إلى أفريقيا والوطن العربي ويتم إنتاجها بناء على طلب الجهة الراغبة في اقتنائها.

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت المحطات الجديدة تمثل أفقا لحل أزمة سد النهضة قال النجار إن محطات التحلية ليست الحل المباشر لمشكلة السد، مؤكدا على أن "مصر بالنيل بعد سد النهضة وبالأرقام لن تصل إلى مشكلة مؤرقة للدرجة التي تحتاج معها أن تكون محطات التحلية هي التي تخدم احتياجات المواطن"، وشدد على أن هذه المحطات هي لخدمة أغراض التنمية.

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ومن جانبها قالت مديرة إدارة معالجة المياه المهندسة إيمان مختار، إن تحلية المياة تتم بعد طرق عده أشهرها التسخين الحراري "Thermal"، وتحتاج مدخلات طاقة لذا تلجأ إليها الدولة عالية إنتاج الطاقة مثل الخليج، أما الطريقة الثانية هيRO أو التناضح العكسي حيث ينتقل الماء من المحلول الأعلى تركيزا نحو الأدنى عبر غشاء شبه نافذ باستخدام الضغط.

وتعرض الهيئة محطات صغيرة للاستخدامات المنزلية يمكن تشغيها بالطاقة الشمسية وتصل تكلفتها إلى 55 ألف جنيه بطاقة إنتاجية 10 أمتار يوميا تكفي لثلاثة منازل .

وأوضحت مختار أن الهيئة تقوم حاليا بإنتاج معظم مكونات محطات المعالجة التي سيتم خلال فترة قصيرة تعميمها على جميع القرى السياحية الساحلية لتوفير استخدام المياه.