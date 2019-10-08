مصر تجهز "ماز" البيلاروسية وتستعد لتسويقها في أفريقيا   

فمن ناقلات الجند إلى خلاطات الأسمنت والقلابات وبينهما استخدامات كثيرة، تقوم الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتصنيعات عدة، فيما عرضت تلك السيارة ضمن فعاليات "الأسبوع الصناعي الكبير".

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يقول رأفت منصور، مدير إدارة معارض شركة حلوان المنتجة للسيارة إن "الهيئة القومية للإنتاج الحربي وقعت بروتوكول تعاون مع بيلاروسيا لإنتاج مشترك للسيارة، حيث تقوم بالتجميع والتسويق" بأسعار تنافسية.

وأشارت منصور إلى ارتفاع الطلب المحلي على السيارة التي انطلقت عمليات التصنيع فيها، منذ 2008.

وتقوم مصانع الهيئة المصرية حاليا بإجراء تعديلات على جسم السيارة لتحويلها إلى ناقلات جنود.

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وقال مهندس الإنتاج بشركة حلوان، عمرو بكر إسماعيل:

إن مصنع 999 المنتج للسيارة يتلقي طلبات من القوات المسلحة لتزويدها بالمركبات المعدلة، وبأن أكثر الطرازات المطلوبة لدى الشركة هو ماز 4 8X وتبلغ قوتة 400 حصان، بمعدل 1900 لفة في الدقيقة ويمكن أن تحمل 30 طنا.

وتقوم الشركة بإجراء كافة التعديلات على جسم السيارة لتلائم الاستخدامات المطلوبة من القلابات ومكابس القمامة لتلبية طلبات شركات الخدمات البيئية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ووصولا إلى إضافة خلاطات الاسمنت المكلفة لاستخدامات الإنشاء ولايتجاوز سعر هذه الأخيرة مليوني جنيه مصري.

ويقول مسؤولو الإنتاج إن الشركة بدأت في تلقي استفسارات بشأن إمكانية التصدير وتستعد الشركة لبدء هذه المرحلة للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط بجرد تلبية احتياجات السوق المصري.