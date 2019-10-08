وزير الخارجية اللبناني: فليكن الوجع الاقتصادي الذي نعيشه فرصة لتصحيح المسار

وأضاف باسيل، مؤكداً "نحن مجبورون أن نحقق هذه الإصلاحات، منها الكهرباء والهدر وهذه إجراءات تعطي نتيجة فعلية وتؤكد أن هذه الموازنة مختلفة وبالتالي لا يجوز أن تصدر الموازنة ولا يصدر معها الحد الأدنى من الإصلاحات وأن يكون في اتفاق بين الجميع على الإصلاحات التي ستأتي لاحقا"؛ وفقا لموقع "ل بي سي".

وبعد اجتماع تكتل لبنان القوي، أكد باسيل أننا نريد أن يطال الإصلاح كل شيء من دون حمايات ومن دون امتيازات، وقال: "فليكن الوجع الاقتصادي الذي نعيشه فرصة لتصحيح المسار والقيام بالتغيير اللازم وعندما يرى اللبنانيون أن ثمة عدالة بين الجميع يقبلون بالمشاركة بالإصلاحات".

وشدد باسيل على أن "اللبنانيون من حقهم الا يصدقونا ويرفضون التضحية"، موضحاً أن "هناك اجماع على الورقة الاقتصادية التي اتفق عليها في اجتماع بعبدا وأكثر شخص يذكر بها هو رئيس مجلس النواب نبيه بري ونقوم بجهد مشترك للخروج بورقة موحدة وهناك أفكار كثيرة يوافق عليها الفرقاء ونرى الحكومة تجتمع وبكثافة واللجان تجتمع وبكثافة ومنذ قليل صدر بيان لتيار "المستقبل" نؤيده بشكل كامل".

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وأشار باسيل إلى أن "التنفيذ يجب أن يبدأ اليوم، فإذا النية السياسية موجودة والافكار موجودة يجب أن يبدأ التنفيذ ونطلق اليوم باسم التكتل حملة "نفّذ" فبدل ان نتلهّى بالكلام علينا الذهاب إلى العمل". وقال باسيل: "حملة التهويل والشائعات والاستهداف السياسي لا تقابل إلا بالعمل ومقابل الكلام الاسود يجب أن يكون هناك عمل أبيض".

وتابع باسيل: "هناك حالة من الارتخاء في البلد وعلى المصارف والأسواق أن تقتنع أن هناك ظرف جديد يجبرها على تخفيض فوائدها".

وأختتم باسيل بالقول "مدعوون إلى أن نلتقي في 13 تشرين ونحقق الغايات الي استشهد من أجلها الشهداء، واجتماعنا المركزي هو من أجل ان يفهم الجميع من نحن وما هو موقعنا ومن خرج من تحت تراب 13 تشرين باستطاعته ان يخرج من تحت تراب الوضع الاقتصادي الصعب".