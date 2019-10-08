الخارجية السورية: لن نقبل بأي احتلال لأية ذرة تراب سورية

وشدد المقداد على أن بلاده لن تقبل بأي احتلال لأية أرض أو ذرة تراب سورية، مؤكدا أن "من يرتمي بأحضان الأجنبي سيرميه الأجنبي بقرف بعيداً عنه"؛ بحسب صحيفة "الوطن".

© AP Photo / Kamran Jebreili

وقال المقداد:

إنه في حال شنت تركيا أي عدوان على أراضي البلاد سندافع عن كل الأراضي السورية، ولن نقبل بأي احتلال لأية أرض أو ذرة تراب سورية، لكن على الآخرين وفي هذا المجال، ألا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، لأننا على استعداد للدفاع عن أرضنا وشعبنا.

وقال المقداد في رده على سؤال حول تخلي الولايات المتحدة عن الوحدات الكردية الانفصالية وبدء الانسحاب الأمريكي من المناطق الحدودية "كل من لا يخلص للوطن ويبيعه بأرخص الأسعار سيجد أنه مرمي خارج التاريخ، ونحن حذرنا في الكثير من المرات من هذه المؤامرات على الوطن وعلى الشعب السوري، وقلنا إن من يرتمي بأحضان الأجنبي فسيرميه الأجنبي بقرف بعيداً عنه، وهذا ما حصل".

وتابع المقداد:

نقول لهؤلاء بأنهم خسروا كل شيء ويجب ألا يخسروا أنفسهم، وفي النهاية الوطن يرحب بكل أبنائه ونحن نريد أن نحل كل المشاكل السورية بطريقة إيجابية وبطريقة بعيدة عن العنف، لكن بطريقة تحافظ على كل ذرة تراب من أرض سوريا.

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جاءت تصريحات المقداد بعيد إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر للقيادة التركية لشن عدوان ضد حلفائها من الميليشيات الكردية، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سلسلة تغريدات على "تويتر":

الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك، إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود، سيتعين الآن على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع.

جاء إعلان ترامب بعد تأكيد البيت الأبيض في بيان أنه "قريباً، ستمضي تركيا قدماً في عمليتها التي خططت لها طويلاً في شمال سوريا. لن تدعم القوات المسلحة الأمريكية العملية ولن تنخرط فيها.

وعقب تصريحات ترامب أمس، قال مسؤول أمريكي:

إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد صباح (أمس) الإثنين أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية، مؤكداً أن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في تل أبيض ورأس العين في شمال شرقي سوريا.