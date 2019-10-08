شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: هدفنا نجاح الجهود السعودية فى توحيد الصف باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الوزير الإماراتى أنور قرقاش أكد أن الهدف الأول نجاح الجهود السعودية فى توحيد الصف فى اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنور قرقاش: هدفنا نجاح الجهود السعودية فى توحيد الصف باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.