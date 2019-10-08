شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تزيد دعمها المالى للصومال بقيمة 73 مليون دولار خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ألمانيا تقديم مبلغ 73 مليون دولار كمساعدات للصومال.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن السفيرة الألمانية في الصومال أنيت جونتر تعهدت بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال احتفال في مقديشيو بمناسبة يوم الوحدة الألمانية بحضور رئيس وزراء الصومال حسن على خير.

وأضافت جونتر: "دعمًا للصومال، زادت ألمانيا من دعمها للتعاون في المجال التنموي بمقدار 73 مليون دولار خلال العامين المقبلين".

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