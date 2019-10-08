شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة العربية السعودية تفتتح "واحة العجائب" فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية معرض "العلا.. واحة العجائب فى الجزيرة العربية" بمعهد العالم العربى فى العاصمة الفرنسية باريس.

وينظم الحدث بتعاون دولى بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعهد العالم العربى، الذى يرأسه جاك لانج، وبدعم من الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا، برئاسة جيرارد ميستراليت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وافتتح المعرض رسميا وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بمشاركة وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانج، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

كما حضر الافتتاح السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وكبار الشخصيات والمسؤولين في مجالات الآثار والفنون والثقافة والطبيعة، بما فى ذلك المهندس المعماري الفرنسي الشهير جون نوفيل، والمديرة العامة السابقة لمنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا.