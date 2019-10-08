اجتماعات أردنية عراقية غدا الاربعاء لبحث التعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الوزارية العراقية الأردنية المشتركة غدا الأربعاء اجتماعات لبحث تعزيز التعاون الثنائى فى عدة مجالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني ينال البرماوي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية/بترا/ "إن اللجنة الفنية التي يرأسها أمين عام الوزارة يوسف الشمالي ونظيره العراقي ستبحث مجالات التعاون الأردني العراقي في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والتجارية.

كما تعقد اللجنة الوزارية بعد غد الخميس برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ونظيره العراقي صالح الجبوري.

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