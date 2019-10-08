شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تحرر مواقع جديدة فى جبهة الظاهر بمحافظة صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة فى جبهة الظاهر بمحافظة صعدة شمالى البلاد.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبد الله العجابي - وفقًا لموقع (سبتمبر نت) - إن قوات الجيش حررت جبال (بني سعد) وعددًا من التباب المحيطة بها عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار. و

وأشار العجابي إلى أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد المليشيا الحوثي في (ليٌة) الممتد من (الظاهر) وحتى عمق (حيدان)، موضحًا أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في الهجوم وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية.

وأكد أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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