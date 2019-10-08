الدفاع التركية: جشينا الوحيد في الناتو الذي حارب "داعش" وجها لوجه

أنقرة/ الخليج 365وزارة الدفاع في تغريدة:

تركيا كافحت داعش بوتيرة متسارعة وبكل قوة، سواء داخل البلاد أو خارجها، وستواصل النضال شرق الفرات أيضا

أكدت تركيا على أن جيشها، الوحيد من بين جيوش حلف الناتو والتحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي حارب التنظيم بشكل مباشر وجها لوجه، وذلك في عملية درع الفرات.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، بشان العمليات ضد الإرهاب، داخل البلاد وخارجها.

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وأضافت:" تركيا التي تعد من أكثر البلدان المتضررة من عمليات داعش الدموية، كافحت التنظيم بوتيرة متسارعة وبكل قوة، سواء داخل البلاد أو خارجها، وستواصل النضال شرق الفرات أيضا".

ولفتت إلى أن سيطرة القوات المسلحة التركية، خلال عملية درع الفرات، على منطقة دابق- بريف حلب- التي يضفي داعش قدسية عليها، شكلت أكبر ضربة عسكرية وإيديولوجية للتنظيم الإرهابي.

وكان الجيشان التركي و"السوري الحر"، تمكنا خلال عملية "درع الفرات" من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، من تنظيم "داعش" الإرهابي في الفترة بين أغسطس/ آب 2016، ومارس/ آذار 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.