ظريف: إيران مستعدة للحوار مع السعودية

إسطنبول/ مصطفى مليح أهيصهالي/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للحوار مع السعودية، في حال رجحت الأخيرة الطرق السياسية بدل العسكرية لحل مشاكل المنطقة.

وأعلن ظريف في حوار مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني، "استعداد بلاده للتفاعل إيجابا مع رغبة السعودية في الحوار، في حال بذلت الرياض جهودا في اتجاه حل مشاكل المنطقة عبر الطرق السلمية وليس بسفك الدماء".

وأشار ظريف، إلى استعداد إيران للتعاون مع دول المنطقة، وإلى رغبة الرئيس الإيراني حسن روحاني في تأسيس منصة للحوار مع الدول الخليجية.

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يُذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عبّر في تصريحات سابقة، عن رغبته في أن يتم حل الخلافات الثنائية بين بلاده وإيران عبر الطرق السلمية وليس العسكرية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، في حوار سابق مع شبكة الجزيرة القطرية، "نرحب بدعوة بن سلمان لحل الخلافات الثنائية عن طريق الحوار.. أبواب إيران مفتوحة".

وتشهد العلاقات بين إيران والسعودية توترًا متصاعدًا، تفاقم مؤخرًا بعد الهجمات على منشآت نفطية بالمملكة، حملت واشنطن والرياض طهران مسؤوليتها، فيما نفت الأخيرة ذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.