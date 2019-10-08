"ي ب ك" الإرهابية تسعى للتعاون مع النظام السوري لمواجهة تركيا

حلب/ محمد مستو/ الخليج 365

أعربت ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تقودها منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية عن نيتها التعاون مع نظام بشار الأسد لمواجهة العملية التركية المرتقبة شرق الفرات.

جاء ذلك على لسان شاهين جلو الملقب بمظلوم عبدي قائد "قسد" حيث نقلت عنه وسائل إعلام مقربة من "ب ي د" قوله "أنهم يفكرون بالتعاون مع النظام السوري لمواجهة تركيا".

يأتي ذلك في ظل استعداد تركيا لشن عملية عسكرية ضد مواقع "ي ب ك" شرق الفرات، وبعد أن أخلت القوات الأمريكية نقاط لها على الحدود السورية مع تركيا.

وكان المنظمة أجرت مفاوضات مع النظام لدخول مدينة عفرين خلال عملية غصن الزيتون التي انطلقت في أواخر عام 2017 إلا أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.