ترامب يعلن مواصلة دعمه لإرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"

واشنطن / ديلدار بايكان / الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بأن بلاده ستواصل دعم إرهابيي منظمة "ي ب ك/بي كا كا".

وفي تغريدة على تويتر قال ترامب: "ربما نكون في فترة مغادرة سوريا، لكننا بأي شكل من الأشكال لم نتخل عن الأكراد (ي ب ك/بي كا كا)، وهم شعب متميز ومقاتلون رائعون. وكذلك الأمر نفسه لعلاقتنا مع حليفتنا في الناتو وشريكتنا التجارية تركيا، فهي جيدة جدا".

وأشار ترامب إلى أنّ تركيا يوجد فيها عدد كبير من الأكراد، قائلا : "تركيا تعي جيدا أنه، كان لنا 50 جنديا في هذا الجزء من سوريا (منطقة العمليات) ، وأننا سحبناهم منذ زمن، إلا أن دخول تركيا في عمليات قتالية غير مبررة وغير ضرورية سيكون سببا مدمرا لاقتصادها وعملتها الهشة".

وقال ترامب:" ندعم الأكراد بالمال والسلاح".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.