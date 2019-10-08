شفاينشتايجر يعتزل كرة القدم رسميا

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن سيباستيان شفاينشتايجر الفائز مع المنتخب الألماني بلقب مونديال 2014 اعتزاله لكرة القدم اليوم الثلاثاء. شفاينشتايجر من مواليد 1984 في كولبرمور في ألمانيا، لعب طوال مسيرته الكروية كمتوسط ميدان. فاز مع ناديه السابق بايرن ميونخ بعدة بطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2013 كما حقق لقب كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014 في البرازيل. انتقل إلى مانشستر يونايتد في يوليو 2015 ، ثم انتقل في عام 2017 للعب في الدوري الأمريكي ضمن صفوف نادي شيكاغو فاير الأمريكي. انشر الخبر :

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