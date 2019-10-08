دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كيف أثرت احتجاجات العراق على أسواق النفط؟كيف أثرت احتجاجات العراق على أسواق النفط؟

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع ازدياد المخاوف بشأن إمدادات النفط لدى العراق والإكوادور، اللذين يشهدان اضطرابات.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.8% إلى 58.79 دولار للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.8% أيضا إلى 53.17 دولار للبرميل.

وتوعدت الاحتجاجات في العراق والإكوادور بتعطيل الإنتاج من كلا البلدين العضوين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وفقا لوكالة "رويترز".

Advertisements

وقالت وزارة الطاقة في الإكوادور، وهي من أصغر المنتجين في "أوبك" والتي من المقرر أن تخرج من عضوية المنظمة العام المقبل، إن احتجاجات ضد إجراءات التقشف قد تقلص إنتاجها النفطي بنحو 59 ألف برميل يوميا.

وعلى صعيد متصل يغلب الحذر على تعاملات المستثمرين قبيل المحادثات الأمريكية الصينية التي من المقرر أن تُجرى في واشنطن يوم الخميس، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تتمخض عن اتفاق شامل لإنهاء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: "رويترز"