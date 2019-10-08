دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تعلن عن إلغاء تكامل منصة PlayStation 4 مع الفيس بوك ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سوني عن إيقاف تكامل منصة الألعاب PlayStation 4 مع تطبيق الفيس بوك، لذا لن يتاح للمستخدمين خلال الفترة القادمة ربط حساب الفيس بوك مع حساب المستخدم على منصة PlayStation 4.

نشرت شركة سوني على مدونة الشركة اليوم قرار جديد بوقف تكامل الفيس بوك مع PlayStation 4، الذي دعم المستخدمين في السابق للبحث عن أصدقاء مشتركين في منصة الألعاب عبر الفيس بوك، أو مشاركة تجربة الألعاب في صفحات الفيس بوك، أيضاً لن يتمكن مستخدمي منصة PlayStation 4 من إستخدام صورة الملف التعريفي في الفيس بوك لتكون صورة رمزية خاصة للمستخدم على منصة PlayStation 4.

ولقد أوضحت سوني للمستخدمي إمكانية تحميل صورة عبر الإنترنت لتكون صورة رمزية لحساب المستخدم على منصة PlayStation 4، إلا أن شركة سوني لم تقدم توضيح لسبب إيقاف تكامل المنصة مع الفيس بوك، بشكل خاص مع الإعلان المفاجيء لوقف التكامل دون إنذار المستخدمين بشكل مسبق.

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وتشير التوقعات إلى أن مشكلة الفيس بوك الأخيرة في تسريب بيانات المستخدمين هي السبب الرئيسي لإيقاف التكامل، إلى جانب منشور الفيس بوك الذي أشارت فيه إلى إلغاء سوني ميزة الوصول إلى بيانات المستخدمين في منصة الألعاب، من جانب أخر تشير الفيس بوك أنها تعمل في الوقت الحالي لدعم إقتران حساب الفيس بوك مع منصة الألعاب من جديد.

المصدر

هذا الموضوع سوني تعلن عن إلغاء تكامل منصة PlayStation 4 مع الفيس بوك ظهر على التقنية بلا حدود.