دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HTC تؤكد على الإستمرار في المنافسة في سوق الهاتف خلال الفترة القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.

أشار Yves Maitres الرئيس التنفيذي لشركة HTC إلى أن الشركة تخطط للإستمرار في المنافسة في سوق الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة، كما أكد على خطط الشركة المستقبلية للعودة للمنافسة في سوق الهواتف المميزة لاحقاً.

رغم إصدار HTC بعض الهواتف الذكية المتوسطة والمميزة خلال العاميين الماضيين، إلا أن الشركة لم تقدم أي إصدار جديد خلال عام 2019، مما دفع الكثير من محللي السوق إلى توقع خروج HTC من المنافسة في سوق الهاتف.

ولقد أكدت HTC على إستمرار عمل قطاع الهواتف الذكية رغم غياب الشركة هذا العام، كما قامت الشركة بترخيص هاتف Wildfire X منخفض التكلفة الذي قدم من شركة أخرى.

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كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة HTC إلى رؤيته القادمة لإصدار هواتف ذكية مميزة، والتركيز على أسواق محددة بديلة للأسواق النامية.

من جانب أخر أوضح الرئيس التنفيذي سبب تأخر شركة HTC عن الشركات المنافسة، والذي يعود إلى توقف HTC عن عمليات البحث لتطوير الهواتف الذكية لتتجح الشركة للتركيز بشكل أكبر على تقنية الواقع الإفتراضي، ومنتجات الشركة المخصصة لهذه التقنية، إلا أن تأخر الشركة عن إصدار هواتف ذكية لا يعني بالضرورة خروج HTC من المنافسة، حيث مازالت الشركة تحقق مبيعات من هواتفها الذكية حتى الآن.

المصدر

هذا الموضوع HTC تؤكد على الإستمرار في المنافسة في سوق الهاتف خلال الفترة القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.