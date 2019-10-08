شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن يطلع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن على مستجدات الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع وزير الخارجية اليمنى محمد عبد الله الحضرمى، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، على آخر المستجدات المتصلة باتفاق الحديدة.

وأعرب الحضرمى - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الثلاثاء - عن تقديره للدور الهام الذي يقوم به سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن ولدعمهم المستمر للحكومة والشرعية الدستورية في اليمن، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به السعودية في اليمن.

وقال: "إن الحكومة الشرعية حريصة على السلام"،مؤكدًا حرص بلاده على دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وعلى ضرورة ألا يتم تجاوز اتفاق الحديدة.

ودعا الحضرمي إلى أهمية إظهار حسن النية والالتزام بعدم التصعيد أو التحشيد لإنجاح حوار جدة، مجددًا دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي، مشترطًا ضرورة ألا يتم تجاوز اتفاق الحديدة والتركيز على حل قضية الأمن والسلطة المحلية بموجب ما ورد في اتفاق الحديدة، كون حل هذه القضية سيسهم بشكل كبير في تنفيذ اتفاق السويد ككل.

من جهتهم.. أكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجاس الأمن دعمهم للحكومة الشرعية لاحتواء الأزمة ببعض المحافظات الجنوبية، واستمرارهم في مساندة الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص مارتين جريفيث، لافتين إلى ما يمثله اليمن من أهمية للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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