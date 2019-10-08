الجبير يبحث مع وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط مستجدات الأوضاع بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير مع وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط (MEPC) ، الأوضاع الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة حيالها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/ ، أن الجانبين استعرضا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث ضم وفد المجلس (رئيس مجلس إدارة مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميير - المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط الدكتور توماس ماتير - نائب رئيس مجلس الإدارة بالمجلس السفيرة جينا أبركرومبي وينستانلي).

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