شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتى يطلق مبادرة لكفالة 10 آلاف يتيم فى 25 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى، مبادرة إنسانية جديدة تستهدف كفالة 10 آلاف يتيم فى 25 دولة حول العالم تحت شعار" كونوا أهلاً لهم".

وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية تطلق المبادرة، من خلال منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة بالتعاون مع شركة "اتصالات" إلى جانب تسويق المبادرة لمدة ثلاث أيام في المراكز التجارية فى الدولة حيث تتواجد فرق الهيئة والمتطوعون ابتداء من بعد غد الخميس وحتى السبت المقبل فى عدد من المراكز فى أبوظبى.

ويقوم المتطوعون بالتواصل المباشر مع زبائن وزوار المراكز التجارية وتعريفهم بالمبادرة وأهميتها ومكانتها ودورها فى العمل الخيرى والإنسانى بما يسهم فى جذب المزيد من كفلاء الأيتام .

كما تقوم فرق الهيئة بدءاً من الأسبوع المقبل بزيارات ميدانية إلى الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية فى أبوظبى تتضمن اللقاء بالمسؤولين وشرح أهداف المبادرة والتعريف بها واستقطاب المزيد من المساهمين والمتبرعين وفاعلي الخير وتطرح الفرق على تلك الجهات فكرة تخصيص "مكان" في مدخل المؤسسات لمصلحة الهلال الأحمر، كما تم التنسيق مع البنوك، بخصوص المبادرة، كمصرف أبوظبى الإسلامى والبنك العربى المتحد، حيث سيقوم البنك بإرسال رسائل نصية قصيرة لزبائنه بخصوص التعريف بالمبادرة.