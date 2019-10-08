شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى تشهد إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" بمشاركة مايا مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمشاركة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة مجلس المرأة القومى، وتحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائى العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، شهدت العاصمة أبوظبى إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة.

وبحسب صحيفة الاتحاد، تم اطلاقها خلال الحفل الرسمي الذي نظمه فى قصر الإمارات اليوم المجلس الوطنى الاتحادى بالتعاون مع البرلمان العربى، لتعد الوثيقة حدثاً استثنائياً نوعياً في مسيرة تطور ونهضة المرأة العربية، وتأمين حقوقها ومشاركتها الفعالة فى بناء مجتمعها وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازنة فى بلدانها.

حضر حفل وندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والدكتور مشعل السلمى، رئيس البرلمان العربي، وفوزية زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، والدكتورة عالية بوران، رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ود. مايا مرسي، رئيسة مجلس المرأة القومى بمصر، إلى جانب الأمناء العامين للبرلمان العربى والاتحاد البرلمانى العربى واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى.