إشادة صينية بالتحولات العصرية الهائلة في دبي

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

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كتب متابعات_الخليج 365

أشاد وفد أمني من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة ليو يواجين، نائب وزير الأمن العام، ومفوض لشؤون مكافحة الإرهاب بتحول دبي الهائل خلال وقت قصير إلى مدينة عصرية وحديثة .



جاء ذلك لقاء القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، للوفد الصيني، حسبما أفادت وكالة وام الإماراتية .

وتناول الجانبان سبل تطوير وتعزيز التعاون والشراكة في المجال الأمني والشرطي ومكافحة الجرائم خصوصاً المخدرات والسرقات والنشل وغيرها، وتبادل المعلومات والخبرات بين القيادة العامة لشرطة دبي وجمهورية الصين الشعبية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد اللواء عبدالله خليفة المري حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون المشترك مع الأجهزة الشرطية والأمنية في جمهورية الصين الشعبية والاطلاع على أفضل الممارسات الأمنية في الجوانب المختلفة، لافتاً إلى أن الصين لديها تجارب ناجحة في تنظيم الفعاليات العالمية والرياضية والمحلية، ويمكن لشرطة دبي الاستفادة منها خلال معرض إكسبو 2020 الذي سيعقد في دبي.

وقال اللواء المري إن أفراد وضباط شرطة دبي يتعلمون بشكل يومي من الممارسات والتجارب اليومية بهدف تطوير منظومة العمل الأمني، لافتاً إلى أن الاهتمام بكافة الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة تأتي في مقدمة أولويات شرطة دبي.

وعقب اللقاء إطلع الوفد الصيني التقنيات التي تعرضها شرطة دبي في الدورة الـ 39 لأسبوع جيتكس للتقنية 2019 المقام في مركز دبي التجاري العالمي، وأحدث ابتكاراتها التقنية الذكية المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من بينها الدورية الذكية التي تحتوي على أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، و"المساعد الذكي" الذي يوفر خدمات خاصة للموظفين، ولعبة الإنقاذ البحري التي تمكن مستخدميها من تنفيذ مهام إنقاذ شرطية، ومركز شرطة دبي الذكي.

وأشاد الوفد الصيني بعلاقات الصداقة القائمة بين دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، وقال ليو يواجين، " بعد زيارتي لدبي عموماً وشرطة دبي خصوصاً اطلعت على تاريخ الإمارات الطويل والحافل بالإنجازات المختلفة منذ قيامها حتى الآن، شعرت بالفخر والشرف بالزيارة التي قمت بها إلى دبي، أرى مستقبل مشرق لدبي وسأسعى إلى تعزيز التعاون بين جمهورية الصين الشعبية وإمارة دبي، في المجالات كافة وأتمنى لشعب دولة الإمارات كل التقدم والازدهار والرخاء والأمان".