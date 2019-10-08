شكرا لقرائتكم خبر عن انضباط كرة الإمارات توقف وتغرم «بيليه» والكعبي وإيقاف ماجد سرور لأجل غير مسمى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة لقدم التي اجتمعت أمس إيقاف لاعب وسط منتخب الإمارات ونادي الشارقة ماجد سرور إلى أجل غير مسمى حتى الاستماع إلى إفادته في الجلسة المقبلة، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وكان ماجد سرور تم استبعاده من صفوف منتخب الإمارات الذي يستعد للقاء إندونيسيا الخميس في تصفيات مونديال 2022 لأسباب انضباطية ومخالفته تعليمات الجهازين الفني والإداري.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعبي شباب الأهلي محمد جمعة «بيليه» وعبدالعزيز الكعبي مباراة رسمية واحدة مع ناديهما، وتغريمهما 75 ألف درهم لكل منهما بعد رفضهما الانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي، حسب تقرير إداري المنتخب جمال بوهندي.

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