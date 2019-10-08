محطات لشحن المركبات الكهربائية على الطرق الاتحادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف عمر علي البحري، رئيس قسم استثمار الطرق الاتحادية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة تجري حالياً عدداً من الدراسات للطرق الاتحادية، تسعى من خلالها إلى تعزيز العائد الاستثماري من مشروعات تطوير البنية التحتية للطرق القائمة والجديدة، حتى تسهم من خلال هذا العائد في تقليل الإنفاق السنوي لدعم وتطوير البنية التحتية.

وأوضح البحري في تصريح له على هامش فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الدولي للطرق في دورته 26 الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحت شعار «ربط الثقافات، تمكين الاقتصادات» أن هذه المشروعات تتضمن افتتاح استراحات جديدة، ومحال تجارية، ومكاتب خدمية، إضافة إلى مراكز خدمات المركبات، ومحطات تعبئة الوقود، على عدد من الطرق الاتحادية ليستفيد منها مستخدمو الطرق.

وأشار إلى أن الدراسات تتضمن أيضاً إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها، وذلك في إطار دعم التحول نحو الاعتماد على الكهرباء، كمصدر نظيف للطاقة، يحافظ على البيئة.

ولفت إلى أن الوزارة تدرس أيضاً مشروعاً لتبديل الإضاءة في الشوارع الاتحادية من الإضاءة المتوفرة حالياً إلى إضاءة «led» الموفرة للطاقة.

ومن جانبها، أشارت دائرة التخطيط العمراني والبلديات إلى أنها تدرس إدخال المطاط المعاد تدويره في طبقات الأسفلت، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية للطرق.

ويعرض عدد من الشباب المشاركين في المؤتمر، في منطقة تقع في مدخل المعرض المصاحب للمؤتمر، ملصقات تتضمن ملخصات لمشروعاتهم البحثية المتعلقة بالطرق وتطوير البنية التحتية ووسائل المواصلات.

فيما يتحدث الموجودون في الجناح الخاص بشركة الاتحاد للقطارات للزوار عن مشروع قطار الاتحاد.