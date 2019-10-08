الجيش الليبي يهاجم ميليشيات «الوفاق» في 4 مدن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته شنّت فجر أمس الاثنين، غارات جويّة متزامنة على مواقع ومعسكرات مسلحي قوات الوفاق في مدن سرت ومصراتة وغريان والعاصمة طرابلس، في أول هجوم شامل يقوده الجيش منذ بداية العمليات العسكرية في طرابلس قبل نحو 6 أشهر.

كما شهدت منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس مساء أمس، اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق .

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الليبي، في بيان، إن مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت غارات على مواقع: قاعدة القرضابية العسكرية بمدينة سرت «شمال»، وغرفة عمليات تركية ومخزن للأسلحة والذخائر بالكلية الجوية مصراتة «غرب».

كما استهدف سلاح الجو، وفقاً للبيان، مخازن للأسلحة والذخائر للميليشيات بالقسم العسكري بقاعدة معيتيقة بطرابلس، وعدداً من مواقع وتمركزات الميليشيات على تخوم العاصمة وتحديداً بمنطقة العزيزية ومنطقة خلة الفرجان، فضلاً عن مواقع للميليشيات بمدينة غريان «غرب».

ولفت البيان إلى أن أي تجمع أو تحرك مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي.

وفي بيان منفصل، أعلنت شعبة الإعلام الحربي،أمس، أن القوات المسلحة الليبية تتقدم في محور العزيزية «جنوب العاصمة» بغطاء جوي يشرف عليه قائد الجيش المشير خليفة حفتر بشكل مباشر.

وأشارت الشعبة في منشور على «فيسبوك» إلى أن كتيبة العاديات تقطع الطريق على ميليشيات الوفاق بعد السيطرة على الطريق المزدوج.

وكانت الغرفة أشارت إلى أن قوات الجيش سيطرت على منطقة أولاد تليس وتتقدم في الطويشة.

من جانبه،نفى المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، تنفيذ سلاح الجو أي ضربات جوية قرب «القرية السياحية أويا»، مشدداً على أن هذا عمل داخلي من قوات الوفاق لتلصق التهم بالجيش.

بدوره، أكد آمر مجموعة الردع فرع الوسطى، التابع لقوات الجيش الليبي، محمد البوعيشي، أن الانهيار بدا واضحاً الآن في صفوف ميليشيات الوفاق في جميع المحاور في طرابلس.

وأوضح البوعيشي، في تدوينة على صفحته بالفيسبوك أن وقت الحسم العسكري للمعركة اقترب.(وكالات)