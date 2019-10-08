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هيئة التنسيق السورية الوطنية المعارضة تتلقى دعوة لحضور اجتماع اللجنة الدستورية

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© Sputnik . Atieh Al-Atieh

وقال سعود في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" "تلقينا الدعوات لحضور اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف يومي 29 و 30 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي".

وأضاف سعود "الاجتماع الأول للجنة الدستورية الموسعة سيتم خلاله تشكيل لجنة دستورية مصغرة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن في وقت سابق، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.

وتم اتخذ قرار إنشاء هذه الهيئة في كانون الثاني/ يناير 2018 في "سوتشي" خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري.

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