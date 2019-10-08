وتحوي العربة الواحدة والمصنفة من الدرجة الثالثة على 88 مقعدا وكابنتين مرحاض ومكيفات هواء وشريط إضاءة.
من المتوقع أن يتم تسليم المنتجات الأولى من صفقة العربات بموجب العقد بين البلدين في ربيع عام 2020.
وصرح وزير النقل أن "هذه الصفقة تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية"، وأنها "ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل المصري يتفقد صفقة عربات القطار الروسية... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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