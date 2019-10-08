وزير النقل المصري يتفقد صفقة عربات القطار الروسية... صور

وتحوي العربة الواحدة والمصنفة من الدرجة الثالثة على 88 مقعدا وكابنتين مرحاض ومكيفات هواء وشريط إضاءة.

من المتوقع أن يتم تسليم المنتجات الأولى من صفقة العربات بموجب العقد بين البلدين في ربيع عام 2020.

وصرح وزير النقل أن "هذه الصفقة تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية"، وأنها "ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب".