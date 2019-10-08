قطر تستثمر مئات الملايين من الدولارات بمشروع جديد في الخليج

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القاهرة – سبوتنيك. وأوضح الكعبي، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن ذلك "يأتي بهدف تطبيق تقنيات ستؤدي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة؛ مقارنة بمرافق مماثلة لتخفيض استهلاك غاز الوقود، والتقاط وإعادة حقن غاز ثاني أوكسيد الكربون المستخرج".

وقال الوزير القطري، في كلمة له بافتتاح المؤتمر الـ40 للنفط والمال، في لندن، "لقد بدأنا مؤخرا تشغيل منشأة في رأس لفان، هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاستعادة ثاني أوكسيد الكربون وعزله بطاقة تبلغ 2.1 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً".

وستتمكن صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر بذلك، من التقاط وإزاحة أكثر من 5 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا، بحلول عام 2025.

وأكد الكعبي على التزام دولة قطر بأمن إمدادات الطاقة واستدامة النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مواجهة التحديات البيئية العالمية.

وقال، في هذا الإطار، "يجب علينا الوصول إلى التوازن الصحيح بين مصادر الطاقة الموثوقة والآمنة، التي تحافظ على احتياجاتنا للنمو من جهة، وتحد من مخاوفنا البيئية من جهة أخرى".

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وعن دور الغاز الطبيعي المسال في التحول نحو مصادر طاقة أنظف، قال الكعبي، "إن دولة قطر ترى في الغاز الطبيعي وقوداً أساسياً في هذا التحول في الطاقة، فهو متعدد الاستعمالات، يتمتع بالمرونة، اقتصادي، ونظيف"، لافتا إلى أن بلاده تعمل مع المزيد من الدول في جميع أنحاء العالم، لضمان أمن إمدادات الطاقة واستدامة نموها الاقتصادي".

وينعقد مؤتمر النفط والمال السنوي في نسخته الأربعين بتنظيم من صحيفة "نيويورك تايمز" ومؤسسة "اينيرجي إنتيليجينس"، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين وصانعي السياسات والممولين والاستراتيجيين والخبراء في صناعة النفط والغاز العالمية.

وقد اكتسب المؤتمر سمعة كمنتدى للحوار حول القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع البترول العالمي.

جدير بالذكر، أن حقل غاز الشمال أو حقل فارس الجنوبي، هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج العربي، وتتقاسمه كل من قطر وإيران، وهو أكبر حقل غاز بالعالم؛ حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز.

وتبلغ مساحة حقل غاز الشمال نحو 9700 كيلومتر مربع؛ منها 6000 في مياه قطر الإقليمية، و3700 في المياه الإيرانية.