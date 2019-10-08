الجيش الجزائري يعلن توقيف إرهابيين وضبط مواد لصناعة القنابل في ولاية خنشلة

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، نشر عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، بأنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية استطلاع في منطقة بوجلباني، بلدية بابار، ولاية خنشلة (شمالي الجزائر)، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الاثنين القبض على الإرهابيين، د. عبد المالك وب. الهادي.
وأضاف "العملية، التي لا تزال متواصلة، مكنت أيضا من توقيف عنصري دعم وحجز مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المواد الغذائية وأغراض مختلفة".
وتبذل قوات الجيش الجزائري جهودا مكثفة لملاحقة عناصر مسلحة وإرهابية، في مناطق عدة من البلاد، وتشدد من إجراءات ضبط الحدود خاصة المناطق المتاخمة لشمال مالي وشمال النيجر، لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة، ولمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية.
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