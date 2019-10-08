مفاجأة ترامب الجديدة لإسرائيل

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ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل فوجئت من قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التواجد الأمريكي في سوريا.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
وأوضحت الصحيفة أنه لم يعلق أي مسؤول رسمي في إسرائيل علانية على القرار، الذي أدانه مسؤولون جمهوريون بشكل نادر.
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تشاور مع جميع حلفاء الولايات المتحدة، بشأن السماح لتركيا بشن عملية شرق الفرات شمالي سوريا ضد قوات حماية الشعب الكردية.
وقال ترامب، إنه تشاور مع الجميع قبل إعطاء الضوء الأخضر لتركيا، مؤكدا أن بريطانيا كانت من بين "المتحمسين للقرار".
وتابع الرئيس الأمريكي، "إن المملكة المتحدة سعيدة جدا بهذا القرار. كما تعلمون لديهم جنود هناك أيضا. وغيرهم كذلك. ولكن الكثير من الناس يتفقون معها بشدة. أنا أتفهم كلا الجانبين".
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوقت قد حان لخروج القوات الأمريكية مما وصفها "الحروب السخيفة التي لا تنتهي"، ودعا كل من تركيا وأوروبا وإيران والعراق وسوريا وروسيا والأكراد إلى تسوية الأوضاع في شمال سوريا.
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