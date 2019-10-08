دبي - بواسطة محمد فارس تحديث تطبيق نوفا لانشر يُضيف الدعم للوضع المُظلم في أندرويد 10 © Tech World قدمت بواسطة

كما هو معلوم للجميع، أصبح إصدار أندرويد 10 متاح رسميًا للمستخدمين، وذلك بعد أشهر من الاختبارات الشهرية، رغم ذلك فهو لا يزال يتوفّر لعدد قليل من الهواتف المحمولة على رأسها هواتف جوجل بيكسل. ومع ذلك، لا يُضيّع القائمون على تطبيق نوفا لانشر “Nova Launcher” أي وقت في إضافة الدعم لواحدة من أكثر ميزات أندرويد 10 شعبية، والمُتمثّلة في الوضع المُظلم على مستوى النظام.

بحيث الآن، وعبر اللانشر يمكنك اتباع إعداد الوضع المُظلم في الإصدار المذكور. وكما هو معلوم، يتميز نوفا لانشر بالوضع المُظلم منذ فترة طويلة، فهو يوفر لك خيار استخدام واجهة المستخدم ذات اللون الداكن أثناء الإعداد الأولي.

ويمكنك أيضًا تبديل نوفا تلقائيًا بين الثيّم المُضيء والمُظلم حسب الوقت، ولكن الجديد في أحدث إصدار من اللانشر، هو إعداد الوضع الليلي على مستوى النظام بشكل كامل.

وللقيام بهذه الخطوة، فكل ما عليك فعله هو التوجّه إلى الإعدادات ومن ثم خيار الوضع الليلي وأخيرًا اختر “النظام”.

على أن يسمح ذلك لتطبيق نوفا بالتغيير إلى الوضع الليلي كلما قمت بتشغيل السمة المُظلمة لنظام تشغيل أندرويد 10.

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أما في حال قمت بإيقاف تشغيله، سيعود اللانشر إلى الثيم المُضيء بشكل تلقائي كما كان في البداية.

أخيرًا، تحديث تطبيق نوفا لانشر v6.2.3 متاح حاليًا لمستخدمي أندرويد من على صفحته في متجر جوجل بلاي.

كذلك يمكنك الحصول عليه عبر ملفه الـ APK للتحميل الجانبي بالانتقال عبر هذا الرابط.

التدوينة تحديث تطبيق نوفا لانشر يُضيف الدعم للوضع المُظلم في أندرويد 10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.