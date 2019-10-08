سوني تكشف عن جهاز PlayStation 5 في فترة الأعياد لعام 2020

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوني تكشف عن جهاز بلايستيشن 5 PlayStation 5 في فترة الأعياد لعام 2020

شركة سوني تُعلن أنها ستكشف عن الجيل الجديد من أجهزة ألعابها، PlayStation 5 ، خلال فترة الأعياد العام القادم 2020.

أعلنت شركة سوني أخيرًا، عن موعد إطلاق جهاز الألعاب الجديد بلايستيشن 5 – PlayStation 5 الذي يُمثل الجيل الجديد من منصة ألعابها، خلال فترة الأعياد من العام القادم 2020. وكانت الشركة قد استمرت بالتحفظ على اسم الجيل الجديد خلال الفترة السابقة، لكنها بهذا الإعلان أكدت أن الاسم سيكون التالي رقميًا بالنسبة للاسم المعتاد، ولن يكون هناك أي تغيير في اسم جهاز الألعاب بشكل عام.

ويأتي التغيير الأكبر في الجيل القادم متمثلًا في يد التحكم، التي تقول الشركة أنها ستتبنى تقنية لمسية لأول مرة للمستخدمين.

وتهدف التقنية الجديدة إلى إدخال المستخدم أكثر بأجواء اللعبة، من خلال توفير رد فعل مختلف للحركات التي تواجه المستخدم.

فمثلُا، سيكون هناك اهتزاز أو رد مختلف من يد التحكم عند عرقلة اللاعب عند تجربة مباراة كرة قدم، مقارنة مع الرد والاهتزاز عندما يتعرض اللاعب للإصابة في لعبة قتال أو حروب، ما يعني الشعور أكثر بأجواء اللعبة.

كما أن التقنية اللمسية لن ترتكز على الشعور العام، حيث أن زري R2/L2 سيحملان تقنية مشابهة تعطي شعورًا أكثر بالحركات.

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ربما علينا الانتظار حتى فترة الأعياد الميلادية العام القادم، أي بعد عام ونيف من الآن لمعرفة جميع التفاصيل الحقيقية للجهاز.

كانت سوني قد أعلنت أن جهاز PlayStation 5 سيوفر فعالية وكفاءة في استخدام الطاقة، لتوفير استهلاك الطاقة أكثر بكثير مقارنة مع الجيل السابق.

المصدر:

Sony

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