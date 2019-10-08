اكتشاف مدينة "نيويورك القديمة" في إسرائيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Israel Antiquities Authority وصف علماء الآثار المدينة بأنها نيويورك ذلك العصر في المنطقة

اكتشف علماء الآثار أطلال مدينة قديمة عمرها خمسة آلاف عام في إسرائيل، وصفوها بأنها الأكبر والأقدم في المنطقة.

كانت المدينة موطنا لنحو ستة آلاف شخص، وكانت تحتوي على طرق مخطط لها، وأحياء، ومعبد لممارسة الطقوس وتحصينات.

كما عثر العلماء على نحو أربعة ملايين قطعة من بقايا أثرية في الموقع، بما في ذلك تماثيل نادرة لبشر وحيوانات، وقطع من الفخار وأدوات مختلفة، بعضها جاء من مصر. © Israel Antiquities Authority قالت السلطات الإسرائيلية إن التخطيط الرائع وتنوع المرافق والأبنية العامة يشير إلى مجتمع منظم بإحكام © Israeli Antiquities Authority حوض من الحجارة ربما كان يستخدم في ممارسة طقوس دينية

وكان العلماء قد اكتشفوا منطقة سكنية أكثر قدما، يعتقد أن عمرها سبعة آلاف عام، تحت المدينة.

وقال علماء آثار إسرائيليون إن الاكتشاف يعد الأكثر أهمية في المنطقة الذي يعود إلى تلك الحقبة.

وقال مديرو أعمال الحفائر في بيان: "إنها نيويورك العصر البرونزي المبكر لمنطقتنا، وهي مدينة عالمية ومخطط لها وكان يعيش فيها آلاف السكان."

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وأضاف البيان: "مما لا شك فيه أن هذا الموقع يغير إلى حد كبير كل ما نعرفه عن طبيعة الفترة وبداية التمدن." © Israeli Antiquities Authority عثر العلماء على أشكال حجرية نادرة تجسد هيئة بشرية وحيوانية داخل معبد

يمتد الموقع، المعروف باسم "إن إيسور"، على مساحة 161 فدانا ، أي حوالي ضعف حجم المساحات المكتشفة المشابهة سابقا.

وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية إن تصميم المدينة يضم مناطق سكنية ومناطق عامة وشوارع وأزقة. © Israeli Antiquities Authority قال العلماء إن الأشكال المكتشفة تشير إلى وجود حياة روحية كانت تسود هذا المجتمع © Israeli Antiquities Authority بعض الآثار المكتشفة تحتفظ بتفاصيل جيدة

وتدل العظام المحترقة للحيوانات التي عُثر عليها في الموقع على استخدامها في تقديم قرابين. © Israeli Antiquities Authority شارك في أعمال الحفائر عدد من الشباب والمتطوعين

واعتمد سكان المدينة، الذين من المرجح أنهم جاءوا إلى المنطقة لوجود ينابيع مياه عذبة وأرض خصبة إضافة إلى قرب طرق التجارة منها، على كسب أرزاقهم من حرفة الزراعة، والتجارة مع مناطق وثقافات مختلفة.

وعكف علماء الآثار على إجراء أعمال الحفائر في الموقع لأكثر من عامين ونصف، بمشاركة خمسة آلاف شاب ومتطوع، واكتشفت المستوطنة خلال أعمال حفائر تسبق أعمال بناء طريق جديد.