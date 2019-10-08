شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب قلب تونس يلوح بانسحاب نبيل القروى من الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لوح عيضا اللومى القيادي بحزب قلب تونس، بامكانية اعلان نبيل القروي المرشح المحبوس على ذمة اتهامه بغسيل الأموال والتهرب الضريبى، الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية: قائلا "انسحاب القروي أمر وارد ومطروح ولن نشارك فى عملية تزوير مسبق للانتخابات". وعبر اللومى حوار لموقع لشارع المغاربي عن وجود حالة احتقان واستياء كبيرين في صفوف قيادات وقواعد الحزب بسبب ما وصفه تعثر المسار الديمقراطي. Advertisements وشدّد اللومي في على أن حزبه يرفض "الظلم" الذي يتعرّض له مرشحهم للدور الثاني للانتخابات الرئاسية متهما القضاء بمصادرة المسار وفق تعبيره. ويتزامن تصريح اللومي مع انتهاء هيئة الانتخابات من احتساب 100 % من المحاضر التي كشفت فوز النهضة بالصدارة في 25 دائرة انتخابية ما سيمكّنها على الأرجح من الحصول على قرابة 60 مقعد بالبرلمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادى بحزب قلب تونس يلوح بانسحاب نبيل القروى من الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.