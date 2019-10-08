شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تحقق تقدمات كبيرة فى محافظة الضالع جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت قوات الجيش اليمنى، تقدمات ميدانية كبيرة غربى مديرية قعطبة فى محافظة الضالع جنوبى البلاد.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت)، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير أجزاء واسعة من مناطق (الزبيريات - سليم - الفاخر - باجه) فى جبهة حجر، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثى، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف مليشيا الحوثي، فيما لاذ بقية عناصرها باتجاه مناطق فى محافظة (إب).
يشار إلى، أن قوات الجيش اليمنى، تواصل عمليات تمشيط المناطق المحررة، والتقدم صوب محافظة (إب).
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