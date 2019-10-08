تركيا والأمم المتحدة تبحثان أوضاع اللاجئين السوريين

جنيف / بيرم ألتوغ / الخليج 365

بحث نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، ومدير منظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو أوضاع السوريين في دول اللجوء.

وأشار مراسل الخليج 365 أنّ الجانبين التقيا في مكتب المنظمة في جنيف السويسرية، وبحثا أوضاع السوريين في تركيا وفي الدول الأخرى.

كما بحث الجانبان الجهود التركية في منع عبور المهاجرين عبر بحر إيجة، وعلى رأسها دور طواقم خفر السواحل، وعمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا.

وحضر اللقاء رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" محمد غوللو أوغلو، وممثل تركيا الدائم في مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير صادق أرسلان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.