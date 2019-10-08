لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان الأوضاع شمالي سوريا

موسكو/علي جورا/الخليج 365

بحث وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي الثلاثاء، الأوضاع شمالي سوريا.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها، أنّ الوزيرين بحثا آخر التطورات في سوريا، وسبل إيجاد الحل فيها.

وبحث الجانبان بحسب البيان، الأوضاع في منطقة البلقان، والعلاقات الثنائية من كافة الجوانب، وسبل تعميق التعاون بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.