مدرب الجزائر: منحت صوتي لصلاح كأفضل لاعب بالعالم "عن قناعة"

محمد يونس/ الخليج 365

أعلن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، أنه منح صوته "عن قناعة" للمصري محمد صلاح، المحترف في "ليفربول" الإنجليزي، لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وقال بلماضي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "لم أتردد للحظة واحدة في منح صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم، فهو يستحق الفوز بها عن قناعة تامة مني بذلك الأمر".

وأضاف: "لن أكشف عن الأسباب التي دفعتني لاختيار صلاح على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجل فان دايك، لأنني قررت الاحتفاظ بالأسباب لنفسي".

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وتوّج ميسي الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه.

وحول جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، قال بلماضي: "أرى أن المنافسة عليها ستكون شرسة للغاية خاصة وأن مستوى اللاعبين الأفارقة في البطولات العالمية متطور بشكل كبير".

وأوضح: "نرى أن الجزائري رياض محرز، متألق مع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، لذا فإنه من الصعب التكهن بالفائز بالجائزة".

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