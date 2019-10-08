"العشائري السوري" يعرب عن دعمه للعملية التركية شرق الفرات

حلب/ محمد مستو/ الخليج 365

أعرب مجلس العشائر والقبائل السورية عن دعمه للعملية التركية المرتقبة ضد منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية شرق الفرات، وذلك لتطهير المنطقة من الإرهاب وتأمين عودة المهجرين إلى أراضيهم.

جاء ذلك في بيان للمجلس بعد اجتماع عقده اليوم الثلاثاء في قرية سجو التابعة لمدينة أعزاز شمالي سوريا.

وأعرب ممثلي العشائر في كلماتهم خلال الاجتماع، عن دعمهم الكامل للجيش السوري الحر والجيش التركي في عمليتهم المرتقبة، مؤكدين أن "ي ب ك" قوة "مارقة ولا تمثل الأكراد".

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي قرأه رئيس الهيئة السياسية للمجلس عبد العزيز المسلط " أن ي ب ك هي ميليشيات إرهابية امتهنت القتل والاجرام أسلوبا لتنفيذ أجندتها المشبوهة واستباحت حرمة الوطن والشعب وتمادت في تهديد أمن المنطقة وأوغلت في جراح السوريين بارتكاب المجازر واتباع سياسة التطهير العرقي".

وأعرب البيان عن "دعمه المطلق للعملية العسكرية المرتقبة التي تعتزم الشقيقة تركيا إطلاقها شرق الفرات، وإيجاد منطقة آمنة يجد فيها أهلنا المهجرون الملاذ الآمن الذي يقيهم جرائم نظام الأسد ورجس الإرهاب".

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واعتبر البيان أن العملية "ستبعث الأمل لدى كل السوريين في تحرير التراب السوري من الاستبداد والحقد والإرهاب".

ودعا إلى "وقف ممارسات هذه الميليشيات الإرهابية والقضاء عليها وعلى أجندتها مطالبة الولايات المتحدة وقف الدعم التي تقدمه لها".

وثمّن البيان الدور التركي "الداعم لقضية الشعب السوري الساعي للقضاء على الإرهاب وإرساء السلام وتعزيز الأمن الاستقرار".

ولفت إلى أنه "بعد قضاء تركيا على إرهاب داعش في المنطقة فمن المرحب بأي توجه ينهي كافة أشكال الإرهاب وينهي وجود الميليشيات الانفصالية ومحاربة اجنداتها وإنهاء جرائم التطهير العرقي والتهجير الجماعي القسري التي ترتكبها."

وأضاف البيان "نلفت نظر الرأي العام العالمي أن هذه الميليشيات لن تتوانى عن استخدام ذريعة قتال داعش للحفاظ على وجودهم والحصول على التأييد العالمي حتى وصل الحد بهم إلى إطلاق عناصر داعش الموجودين لديهم".

وتأسس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، مطلع العام الجاري، في ولاية شانلي أورفا التركية (جنوب)، ويضم ممثلين عن أكثر من 100 قبيلة وعشيرة من كافة انحاء سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.