مؤسسات حقوقية: إسرائيل تمارس 80 شكلا من أشكال التعذيب بحق المعتقلين

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل تمارس 80 شكلا من أشكال التعذيب مع المعتقلين داخل سجونها.

جاء ذلك خلال لقاء نظّمته "الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان"، في مقرّها بمدينة غزة، حول "التعذيب في السجون الإسرائيلية".

وقالت ميرفت النحال منسقة وحدة المساعدة القانونية، في مركز الميزان لحقوق الإنسان، في حديثها خلال اللقاء، إن مركزها تمكن من توثيق 80 شكلا من أشكال التعذيب التي تُمارس بحق المعتقلين، ابتداء من لحظة التوقيف والاحتجاز.

وبيّنت أن الجيش الإسرائيلي متورط في تعذيب المعتقلين، لحظة اعتقالهم.

بدورها، قالت هالة القيشاوي مدير مركز الضمير لحقوق الإنسان، في كلمة لها خلال اللقاء، إن كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، نصت على حماية حقوق المدنيين والمعتقلين خلال النزاعات.

وأوضحت أن إسرائيل تعتقل، بشكل نسبي ومتفاوت ووفق ترجيحات، ما يقدّر على الأقل بـ 20 فلسطينيا يوميا، بينما تفرج عما متوسطه اثنين تقريبا.

وتابعت:" هذا يعني أن معدل من يتم اعتقاله بشكل يومي، أعلى من المُفرج عنهم أو المحررين".

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وطالبت بضرورة توضيح الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين وضرورة اتباع آليات جديدة، على المستويين الرسمي والشعبي، تساهم في حمايتهم من التعذيب.

من جانبه، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، في كلمته خلال اللقاء، إن كل فلسطيني مرّ بتجربة الاعتقال، تعرض لنوع أو أكثر من التعذيب.

وتابع:" منذ عام 1967، حوالي 73 أسيرا سقطوا شهداء في أقبية التحقيق الإسرائيلية".

واعتبر فروانة أن "التعذيب الذي يمارس بحق المعتقلين، سياسة إسرائيلية ممنهجة وجزء ثابت في التعامل معهم".

وأضاف:" كما أن آلاف المعتقلين سواء الذين لا زالوا قيد الاعتقال أو المفرج عنهم، يعانون من آثار التعذيب أو من إعاقات بسببه".

وطالب فروانة القيادة الفلسطينية بضرورة التوجه لـ"محكمة الجنايات الدولية، لتقديم المجرمين الإسرائيليين الذين يمارسون التعذيب بحق المعتقلين، للمحاكمة".

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.