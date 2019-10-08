في ثاني محطة خليجية.. البرهان وحمدوك يبحثان في أبو ظبي التعاون

أبو ظبي/ الخليج 365
بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، في أبو ظبي، التعاون الثنائي.
جاءت الزيارة بعد ساعات من مباحثات رسمية أمس الإثنين بالرياض بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع البرهان، وحمدوك شملت أيضا التعاون الثنائي".
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، "استقبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الفريق البرهان وحمدوك، وبحث معهما العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات العربية والإقليمية"، دون تفاصيل.
وشهدت علاقات السودان مع البلدين الخليجيين تناميا ملحوظا عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وعقب عزل البشير، في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السعودية والإمارات تقديم دعم للخرطوم بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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